الأهلي والفوز الثامن ضد النصر في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري.

الأهلي ضد النصر

ولعب الأهلي ضد النصر 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالندية الشديدة، والتكافؤ في النتائج.

ونجح الراقي في الفوز 8 مرات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات لفريق الأهلي ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الفريقان مباراة الأهلي ضد النصر اليوم، بهدف تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

وقبل مباراة الأهلي ضد النصر اليوم، يقع الراقي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن العالمي صاحب المركز الخامس.