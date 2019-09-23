الأهلي و #النصر .. يشربان من نفس الكأس

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل إقامة المباراة بين الفريقين، يتشابه كل من الأهلي والنصر في الكثير من العوامل التي أثرت على الفريقين سلبًا في الفترة الأخيرة.

عانى الفريقان مؤخرًا من التخبط الإداري وبعض الأزمات، حيث كانت البداية مع الأهلي الذي عانى من مشكلة بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كذلك تمت إقالة إيفانكوفيتش بعد الخسارة من نادي الوحدة في دوري المحترفين.

ثم توالت أزمات الأهلي باستبعاد اللاعب حسين عبدالغني من التدريبات، ثم تصريحات الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي تجاه أحمد الصائغ رئيس النادي.

أما أزمات النصر فتمثلت في الخروج من دوري أبطال آسيا ثم الخسارة من الحزم في الدوري، مما جعل فئات عريضة من جماهير النصر تُطالب صفوان السويكت رئيس النادي بالرحيل من منصبه كرئيس للعالمي، وحدثت أزمة تهديد المغربي نور الدين أمرابط لإدارة النصر بالرحيل في حال لم يتم تحقيق الزيادة المالية له، ليخرج اللاعب المغربي عبر تويتر وينفي تمامًا كل ما ذُكر حول هذا الأمر.

الشيء الوحيد المختلف للأهلي عن النصر، أن الفريق الأهلاوي استعاد عافيته بالفوز على الفتح في الجولة الرابعة.

وقال الناقد الرياضي حسن عبد القادر تحليلًا لأوضاع الأهلي: هناك لخبطة إدارية واضحة في الأهلي، قد تؤثر على الفريق سلبًا.

أما جمهور النصر فرد على اللخبطة الإدارية لديه بتدشين وسم” رحيل السويكت مطلب” في تويتر عقب الخسارة من الحزم.