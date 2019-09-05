#الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد كاتب رياضي
بسبب إساءته للأمير منصور بن مشعل

#الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد كاتب رياضي

2019/09/05
الساعة 3:03 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الكتاب الرياضيين.

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه اتخذ هذا الإجراء بسبب ما أورده الكاتب في مقاله من إساءات وأكاذيب وافتراءات تجاه المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل.

واعتبر النادي الأهلي أن قرار إدارة التحرير في الصحيفة بإجازة المقال ونشره، يُعد تأييدًا للإساءات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها الكاتب، وأمام هذا الأمر فإن إدارة الراقي تؤكد احتفاظها بكامل الحقوق والوسائل القانونية لمتابعة هذه المسألة.

وأكدت إدارة النادي الأهلي اعتزازها الدائم بالدعم الكبير الذي يُقدمه الأمير منصور بن مشعل لكرة القدم وكافة الألعاب، وذلك استكمالًا لمسيرته الطويلة في هذا الكيان، والممتدة لأكثر من أربعة عقود كواحد من أهم وألمع الشخصيات عبر تاريخ الراقي.



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