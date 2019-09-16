الأهلي يخوض مرانه الأول بقيادة المحمدي

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراة الفتح في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء السبت المقبل.

وقاد المدرب الوطني صالح المحمدي ومساعده محمد مسعد الحصة التدريبية اليوم، بعد تكليفه رسميًّا بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، خلفًا بعد إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وقام المحمدي بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام التي تسبق مباراة الفتح المرتقبة، من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

واستهلت عناصر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصة التدريبية بإجراء عددٍ من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددٍ من الجمل الفنية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حضور ومتابعة المشرف العام على الكرة، الأمير منصور بن مشعل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة ضد الوحدة.