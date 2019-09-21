#الأهلي يستعيد عافيته ويهزم الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

#الأهلي يستعيد عافيته ويهزم الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

2019/09/21
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق الفتح بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين، نجح الراقي في إضافة الهدف الثاني عبر النجم السوري عمر السومة بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة حتى انتهى اللقاء بفوز الأهلي بثنائية دون رد.

تمكن الأهلي من العودة لطريق الانتصارات، وذلك بعد خسارته في الجولة الثالثة من نادي الوحدة، وهي الخسارة التي تسببت في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي.

ويتولى صالح المحمدي حاليًّا تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد إقالة إيفانكوفيتش.


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