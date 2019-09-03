الأهلي يعتمد عقد بن زومة ويُناقش ملف الاستثمار

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه برئاسة أحمد الصائغ، وحضور نائبه عبدالصمد القرشي، وأعضاء مجلس الإدارة وائل الحلبي، أيمن المدني وعمار زهران.

ورحب رئيس النادي الأهلي في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة، متمنيًا لهم التوفيق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، لتحقيق آمال وتطلعات جماهير الراقي.

وتم اعتماد عقد شركة بن زومة للتقنية كشريك تقني للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار سعي إدارة الراقي لتحويل كافة المعاملات إلى معاملات إلكترونية من خلال تطبيق نظام الرقمنة والاستفادة من مرافق النادي إلكترونيًا.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واحتياجات فرق النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لتواصل حضورها المعتاد والمشرف في المشهد الرياضي السعودي.

كما تم مناقشة اللجان الاستشارية الخاصة بالنادي الأهلي واعتماد الهيكلة الإدارية لكافة قطاعات الراقي والألعاب المختلفة، واستعرض المجلس ملف الاستثمار ومصادر الدخل الجديدة، سعيًا لتوفير فرص استثمارية جديدة من خلال عدد من الشراكات والرعايات الخاصة بالفرق والألعاب المختلفة.