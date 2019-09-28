الأهلي يفشل في فك عقدته أمام #النصر بالجوهرة

المواطن - محمد سمعه

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي، أمام نادي النصر بالأمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الأهلي والنصر أُقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث لم يتمكن الأهلي من تحقيق أي انتصار على النصر في الجوهرة منذ عام 2015.

وأوضح اللاعب عبدالفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي، أن فرص الراقي كانت أخطر أمام النصر خلال لقاء الفريقين بالأمس.

وتحدث عسيري بعد نهاية مباراة الأهلي والنصر قائلًا: النصر قدم أداء فنيًّا مقنعًا في الشوط الثاني، لكن فرص الأهلي كانت أخطر، ولم يُحالفنا الحظ في إنهاء المباراة لصالحنا.

وأضاف عسيري: جلسنا كلاعبين مع بعض قبل مباراة الفتح، ونسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم والمنافسة على لقب الدوري.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.

من ناحية أخرى، استمر مسلسل نزيف النقاط بالنسبة لنادي النصر، بعد التعادل في مباراة الأهلي والنصر؛ مما جعل الجمهور النصراوي يشعر بالقلق، خاصة أن جمهور أصفر العاصمة يُمني النفس بالمنافسة على لقب الدوري والفوز به للموسم الثاني على التوالي، بعد توديع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية على يد نادي السد القطري.