الأهلي يفقد نجمه أمام #النصر

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إخبارية أن اللاعب سعيد المولد ظهير أيمن النادي الأهلي، سيغيب عن مباراة النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإصابة.

وسيغيب سعيد المولد لمدة أسبوع حيث سيغيب عن مباراة النصر بسبب الإصابة في أوتار الركبة، مما يجعل المدرب صالح المحمدي مطالبًا بإيجاد البديل حتى لا يتأثر الأهلي أمام أصفر العاصمة.

وقبل إقامة المباراة بين الفريقين، يتشابه كل من الأهلي والنصر في الكثير من العوامل التي أثرت على الفريقين سلبًا في الفترة الأخيرة.

عانى الفريقان مؤخرًا من التخبط الإداري وبعض الأزمات، حيث كانت البداية مع الأهلي الذي عانى من مشكلة بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كذلك تمت إقالة إيفانكوفيتش بعد الخسارة من نادي الوحدة في دوري المحترفين.

ثم توالت أزمات الأهلي باستبعاد اللاعب حسين عبدالغني من التدريبات، ثم تصريحات الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي تجاه أحمد الصائغ رئيس النادي.

أما أزمات النصر فتمثلت في الخروج من دوري أبطال آسيا ثم الخسارة من الحزم في الدوري، مما جعل فئات عريضة من جماهير النصر تُطالب صفوان السويكت رئيس النادي بالرحيل من منصبه كرئيس للعالمي، وحدثت أزمة تهديد المغربي نور الدين أمرابط لإدارة النصر بالرحيل في حال لم يتم تحقيق الزيادة المالية له، ليخرج اللاعب المغربي عبر تويتر وينفي تمامًا كل ما ذُكر حول هذا الأمر.