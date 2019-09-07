الأهلي يهزم ضمك وديًّا بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي ضمك وديًّا، اليوم السبت، بثنائية مقابل هدف، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي النادي الأهلي كل من مصطفى بصاص ودجانيني تافاريس، بينما سجل نادي ضمك هدفه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

ويذكر أن الأهلي يُواجه فريق الوحدة يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بينما يُواجه الاتحاد نادي ضمك يوم الجمعة المقبل.

وكان ماجد الطويرقي مدير الكرة في الأهلي كشف السر وراء إنهاء أزمة عمر السومة مع الراقي قائلًا بأن السرعة في حل المشكلة كان السبب وراء إنهاء الأزمة، مضيفًا أن كل من في الأهلي يتعامل كأسرة واحدة.

وأضاف ماجد الطويرقي أن عمر السومة حرص على توجيه الاعتذار لجميع عشاق الأهلي، مُشيرًا إلى أنه أبدى إعجابه كثيرًا بتصرف السومة.

وفاز الأهلي على الاتفاق في الجولة الثانية من بطولة الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.