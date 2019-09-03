الأهلي يواجه #ضمك وديًّا بحضور الجماهير

المواطن - مروة نبيل

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، خوض مباراة ودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، يوم السبت المقبل.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الراقي سيواجه ضمك وديًّا، عند الساعة السابعة وربع مساء يوم السبت، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي.

ويسعى برانكو للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، فتح مدرجات الملعب لجماهير الراقي الراغبة في حضور مباراة ضمك الودية بالمجان، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.