الأوراق الرابحة تُزيّن تشكيلة النصر والأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الوطني صالح المحمدي عن تشكيل النادي الأهلي لمواجهة النصر، اليوم، في الجولة الخامسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيلة الأهلي:

وجاء تشكيل النادي الأهلي مكونًا من: محمد العويس، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، لوكاس ليما، جوزيف دي سوزا، نوح الموسى، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي، دجانيني، عمر السومة.

أما القائمة الاحتياطية للأهلي فجاءت مكونة من: محمد اليامي، خالد البركة، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، يزيد البكر، محمد المجحد، معتز هوساوي، سلطان مندش، عبدالرحمن غريب.

تشكيلة النصر:

من ناحية أخرى، اختار المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر تشكيلة مكونة من: جونز، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عمر هوساوي، مايكون بيريرا، العبيد، عبدالله الخيبري، بيتروس، أيمن، نور الدين أمرابط، عبدالرزاق حمد الله.

وجاءت القائمة الاحتياطية للنصر مكونة من: وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالعزيز الجبرين، حمد المنصور، مختار علي، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، يحيى الشهري، فراس البريكان.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن إدارة الأهلي حددت 15 ألف ريال كمكافأة لكل لاعب في الفريق الأول بالراقي، في حال نجح في الفوز على النصر في لقاء اليوم.

ولعب الأهلي ضد النصر 22 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ودائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالندية الشديدة، والتكافؤ في النتائج.

ونجح الراقي في الفوز 8 مرات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في 7 مواجهات، وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات لفريق الأهلي ضد النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.