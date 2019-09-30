الأولمبية السعودية تطلق شعارها الجديد بحضور عبدالعزيز الفيصل وباخ

الأولمبية السعودية تطلق شعارها الجديد بحضور عبدالعزيز الفيصل وباخ

2019/09/30
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أطلقت اللجنة الأولمبية السعودية شعارها الجديد، مساء أمس الأحد في مدينة جدة، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة والألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

ونشر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية السعودية عبر تويتر الشعار الجديد للجنة.

من ناحية أخرى، عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اجتماعًا مع الألماني توماس باخ أمس بعد وصوله لمقر هيئة الرياضة في جدة.

ومن المنتظر عقد اجتماعات أخرى قادمة بين عبدالعزيز الفيصل وباخ بمناسبة زيارة الأخير إلى المملكة.


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