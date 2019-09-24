الإرياني: عقيدة ميليشيا الحوثي مبنية على القتل

المواطن - الرياض

أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، واستنكر بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران صاروخين باليستيين من صنعاء، في محاولة استهداف فاشلة للمملكة، واللذين سقطا في محافظتي عمران وصعدة بعد أيام مما أسمي بمبادرة سلام حوثية، في تأكيد إضافي على سيطرة نظام الملالي بطهران على قرار الميليشيا.

وأضاف الإرياني أن إطلاق الصواريخ الباليستية من صنعاء بالقرب من المناطق السكنية جريمة حرب وتجاوز للقوانين الدولية التي تجرم تعريض حياة المدنيين للخطر وتحويل المدن الآهلة بالسكان والأحياء السكنية إلى مواقع عسكرية، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي تمضي في التصعيد العسكري واستهداف دول الجوار خدمة للأجندة الإيرانية.

وتابع الإرياني: نؤكد للعالم أجمع أن عقيدة الميليشيا الحوثية مبنية على القتل والحروب، وأن التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر واستخدام الأعيان المدنية لتخزين الأسلحة إستراتيجية حوثية لإثارة المجتمع وحشد المقاتلين والمتاجرة بدماء الأبرياء أمام المجتمع الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة.

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.