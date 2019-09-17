الإسباني تريساكو رئيسًا للجنة الحكام
للاستفادة من خبراته السابقة

الإسباني تريساكو رئيسًا للجنة الحكام

2019/09/17
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الإسباني فرناندو تريساكو رئيسًا للجنة الحكام.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه رسمي، أن قرار تعيين الإسباني تريساكو جاء نظير خبراته العملية السابقة، وما يملكه من سيرة ذاتية وخبرة في مجال التحكيم لأكثر من 30 عامًا.

وتولى تريساكو عددًا من المناصب الإدارية في الفيفا، ومنها؛ مدير إدارة التحكيم 2004/ 2007، مدير عام تطوير الحكام 2008/ 2016، وعمل مقيمًا لحكام الاتحاد الأوروبي 2001/ 2003، بجانب تنظيمه أكاديمية حكام الاتحاد الآسيوي.

وشارك تريساكو صاحب الـ64 عامًا في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 1998، ونهائي دوري أبطال أوروبا 1996، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من البطولات والمباريات والنهائيات الدولية.


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