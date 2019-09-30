الإصابات تُربك حسابات #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال عن إصابة نجمه نواف العابد، مع غيابه لمدة عشرة أيام عن تدريبات الفريق الأول حتى الانتهاء من البرنامج العلاجي الذي وُضع له.

وكشف الفحص الطبي الذي أجراه نواف العابد عن تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ.

يذكر أن نواف العابد كان بدأ يندمج مع تشكيلة نادي الهلال الحالية، كما اعتمد عليه المدرب الروماني رازفان لوسيسكو في بعض المباريات بالموسم الجاري.

وتأتي إصابة نواف العابد بمثابة خبر صادم لمدرب الهلال وللاعب، خاصة أنه تغيب لفترة طويلة عن مباريات الهلال بسبب الإصابة وعاد للتو للمشاركة مع الفريق مع انطلاق الموسم الحالي 2019-2020.

من ناحية أخرى، قال الحارس عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال، إن فريقه يريد تحقيق نتيجة إيجابية غدًا ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث المعيوف قائلًا: مباراة مهمة نسعى فيها إلى الفوز والهلال سيقدم صورة جميلة للكرة السعودية وللمملكة في مباراة السد، لأننا نريد تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في الرياض.

وأضاف المعيوف: بالطبع الدعم الجماهيري لنا سيكون مهمًا للغاية، وذلك من أجل تحقيق المراد والمضي قدمًا نحو التأهل إلى الدور النهائي في البطولة.

وستُقام مباراة الهلال والسد على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة العودة بين الهلال والسد يوم 22 أكتوبر المقبل في إياب دور نصف النهائي.