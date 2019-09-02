الإصابة تبعد آل فتيل والبريكان عن مران الأخضر

المواطن - مروة نبيل

كشف المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل إصابة الثنائي محمد آل فتيل وفراس البريكان.

وأشار إلى أن مدافع النادي الأهلي والأخضر، محمد آل فتيل يعاني من آلام في العضلة الضامة، وأجرى أشعة الرنين المغناطيسي، ثم أدى تمارين خاصة مع الجهاز الطبي.

وأوضح أن نجم ناي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فراس البريكان يُعاني من نزلة برد، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية اليوم، حيث اكتفى بالجري حول الملعب.

وانطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم في مدينة الدمام، استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني في أولى مباريات الأخضر بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره اليمني، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على إستاد البحرين الدولي.