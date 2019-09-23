الإصابة تبعد كاريلو عن #الهلال
قبل مباراة التعاون

الإصابة تبعد كاريلو عن #الهلال

2019/09/23
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غاب البيروفي أندريه كاريلو عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الاثنين؛ بسبب معاناته من الإصابة.

وأوضح نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كاريلو خضع لجلسة علاج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، وذلك بعد شعوره بألم في عضلة الفخذ.

وشعر أندريه كاريلو بآلام في عضلة الفخذ خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد التي أُقيمت، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3/1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره التعاون، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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