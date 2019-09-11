الإصابة تبعد كومباني عن مباراة تكريمه

المواطن - مروة نبيل

يغيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، البلجيكي فينسنت كومباني عن مباراة تكريمه المقرر إقامتها في ملعب الاتحاد.

وستقام، اليوم الأربعاء، مباراة بين أساطير مانشستر سيتي ونجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لتوديع كومباني بعدما قضى 11 عامًا مع السيتيزنز، وسيخصص دخلها للأعمال الخيرية.

وأكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن المدافع البلجيكي كومباني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولن يتمكن من المشاركة في مباراة تكريمه اليوم.

وقال كومباني: “لسوء الحظ، لن أبدأ مباراة اليوم أو أشارك بها حتى.. هذا الوضع هو الأفضل لي، لأنني أعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولن أخاطر الليلة، لكن سيكون هناك العديد من اللاعبين الرائعين”.

وتابع خلال تصريحاته قبل المباراة التكريمية اليوم: “إنه احتفال كي أقول وداعًا للجماهير، وهذا لا يتطلب مشاركتي في المباراة، حيث أعاني من أمر خارج عن إرادتي”.