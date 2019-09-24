الإصابة تبعد 3 لاعبين عن #الشباب
قبل مباراة الاتحاد

الإصابة تبعد 3 لاعبين عن #الشباب

2019/09/24
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غاب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ أحمد شراحيلي صوماليا وحسن معاذ، عن التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء؛ بسبب معاناتهم من الإصابة.

وأوضح نادي الشباب أن نجم الفريق الأول لكرة القدم أحمد شراحيلي تعرض لتمزق من الدرجة الثالثة، ليغيب عن الليوث خلال الفترة المقبلة، من أجل الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأشار نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن صوماليا غاب عن التدريبات الجماعية اليوم لشعوره ببعض الآلام، فيما تعرض حسن معاذ لشد في العضلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الاتحاد على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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