الإطاحة بثلاثي سرقة المحلات بالرياض.. نفذوا 5 جرائم بـ100 ألف ريال

الإطاحة بثلاثي سرقة المحلات بالرياض.. نفذوا 5 جرائم بـ100 ألف ريال

2019/09/17
الساعة 10:48 صباحًا
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المواطن - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شــاكر بـن سليمان التويجــــري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.

وأوضح التويجري أن قيمة المسروقات تجاوزت مبلغ المائة ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بما نُسب إليهم, جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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