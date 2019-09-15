الإطاحة بـ5 مواطنين ومقيم شكلوا عصابة لسرقة سائقي التطبيقات الخاصة
ارتكبوا 21 جريمة سلب في جدة

الإطاحة بـ5 مواطنين ومقيم شكلوا عصابة لسرقة سائقي التطبيقات الخاصة

2019/09/15
الساعة 2:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أطاحت شرطة مكة المكرمة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، قاموا باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات الجوال، إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها ، أسفرت -بتوفيق الله- ، عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية ) ، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة ، وسلب ما بحوزتهم من أموال .
وأوضح الرائد الغامدي، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
‏‎وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.


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