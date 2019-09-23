الإعصار هيكا يصل ذروته الأربعاء في بحر العرب

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة، والرياح القوية، المناطق الساحلية جنوب سلطنة عمان، في وقت مبكر من يوم 25 سبتمبر.

وقد تصل العاصفة المدارية هيكا، إلى المناطق الساحلية في محافظة الوسطى، وجزيرة مصيرة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ولكن من المرجح أن تضعف، بسرعة رياح تتراوح بين 34 – 40 كم في الساعة، و30 إلى 60 ملم من الأمطار.

وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد العمانية، إنه من المتوقع أن تختفي العاصفة تدريجيًا، بحلول يوم الخميس 26 سبتمبر.

وتتعرض المناطق الساحلية الجنوبية في عمان، بانتظام، للعواصف، خلال موسم ما قبل الرياح الموسمية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني العماني بالجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب الهيئة بعدم ارتياد البحر خلال هذا الفترة، ومتابعة النشرات الجوية، والتقارير الصادرة عنها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة، توقعت أمس، اقتراب الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب من المملكة.

وقالت الهيئة إنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية اتضح لدى مختصي الأرصاد في الهيئة تكوّن حالة مدارية شرق بحر العرب.

وتابعت الهيئة أنها تراقب آخر التحديثات للحالة، حيث إن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى تحركها باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.