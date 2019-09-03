الإعلان عن حكام الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الثلاثاء، بـ5 مواجهات.

مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الثقبة ونجران، عند الساعة 6:40 مساء، ثم تُقام مباراة النجوم والشعلة، ويلتقي المجزل مع الباطن، ثم يلعب البكرية والقادسية، وتُختتم لقاءات اليوم بمواجهة الجبلين والخليج.

حكام الجولة الثالثة

ويُدير مباراة الثقبة ونجران، محمد الدقاش، ويُعاونه بدر الشمراني وعبدالعزيز البريه، وسيكون إبراهيم الأصيل حكمًا رابعًا، فيما يقود لقاء النجوم والشعلة، مسامي الجريس، ويُعاونه فيصل القحطاني وسعد السبيعي، والحكم الرابع ميثم الدليم.

وسيقود محمد البريدي مباراة المجزل والباطن، ويُساعده مؤيد المسجن وبليغ آل رمضان، وعبدالله ظافر الحكم الرابع، ويُدير ماجد الشمراني مواجهة البكيرية والقادسية، ويُعاونه عمر الجمل وعبدالله المداد، والحكم الرابع أحمد الرميخاني.

ومن المُقرر أن يُدير خالد صلوي مباراة الجبلين والخليج، ويُعاونه عيسى خيبري وعلي العلي، والحكم الرابع عبدالله النحيت، ويقود سلطان الحربي، مواجهة النهضة والطائي، ويُساعده محمد العبكري وعماد عسكر، ومحمد آل سماعيل الحكم الرابع.

وعُين رائد الزهراني حكمًا لمباراة الكوكب والجيل، ويُساعده محمد الشهري ومحمد الحنفوش، ومحمد المربع الحكم الرابع، ويُدير عبدالله ظافر مواجهة التقدم والأنصار، ويُعاونه عبدالرحيم الشمري وسعد الشبرمي، ومحمد النحيت الحكم الرابع.

وسيكون محمد القرني حكمًا لمباراة العين وحطين، ويُساعده مفرح آل حسن ومحمد وزي، وممدوح آل شهدان الحكم الرابع، فيما يقود تركي الخضير مواجهة أحد وجدة، ويُساعده ياسر السلطان وإبراهيم الدخيل، وخالد السناني الحكم الرابع.