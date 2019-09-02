الإعلان عن موعد نهائي كأس مصر

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء يوم الأحد، عن موعد نهائي بطولة كأس مصر الذي سيجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن نهائي كأس مصر سيكون يوم 8 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أن ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز، وعدد الحضور الجماهيري سيتحددان بعد ذلك؛ وفقًا للموافقات الأمنية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري، فيما صعد بيراميدز عقب تغلبه على بتروجيت بهدفين دون رد.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحصد لقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، فيما يطمح بيراميدز في الحصول على البطولة للمرة الأولى.