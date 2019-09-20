الإمارات ترفع تكلفة المشروبات الغازية 50 %

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ابتداءً من 1 يناير 2020، سترفع حكومة دولة الإمارات، تكلفة المشروبات الغازية السكرية، بنسبة 50 %، ويأتي هذا التشريع؛ للحد من استهلاك المواطنين المفرط للسكر، وتحسين الصحة العامة.

التقليل في استهلاك المشروبات المحلاة، أحد أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها؛ لتحسين الصحة، وتقليل السعرات الحرارية الزائدة التي تتحول، حال عدم حرقها، إلى دهون تزيد من وزن الجسم، وبالتالي احتمالية إصابته بالأمراض.

وتوصي وزارة الصحة الإماراتية، بحسب موقع جولف نيوز، بأن البالغين يجب ألا يزيد معدل استهلاكهم من السكر عن 12 معلقة صغيرة يوميًا، وتحتوي العبوة الغازية الواحدة على 12 ملعقة سكر صغيرة.

وإذا كنت من مستهلكي المشروبات الغازية المحلاة بغزارة، فهناك بعض خطوات يمكنها المساعدة على تقليل هذه النسبة وهي تناول الفاكهة، شرب الماء، وإفراغ الثلاجة من أي مشروبات غازية.