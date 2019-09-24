الإمبراطور هنيدي يقاتل من أجل حماية الحصن

المواطن - الرياض

الألعاب والمسابقات والتحديات بين فريقين في إطار إنتاج ضخم، يقودها بشكل حماسي النجم محمد هنيدي في برنامج “الحصن” على MBC1، و”MBC العراق”.

يشكل البرنامج الصيغة العربية للبرنامج الترفيهي الياباني “قلعة تاكاشي”، الذي أُنتج في اليابان خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولشدة نجاحه قدّمت نسخة مدبلجة منه في التسعينيات. وبعد تقديم نسخ مختلفة منه حول العالم، وصل إلى المملكة العربية السعودية ليُنتج في الرياض.

وفي أجواء تشويقية مسلية، يتحدى الفريقان المتواجهان بعضهما البعض في ألعاب ميدانية ويضفي عليها هنيدي بخفة ظله المعهودة البسمة والضحكة.

يتألف الفريق الأول من المهاجمين – المشتركين من الجمهور بقيادة الكومندر، وهدفه اجتياز كل الحواجز والتحديات لاقتحام الحصن. أما الفريق الثاني فهو فريق المدافعين والحراس الذين وظفهم الإمبراطور لحماية حصنه من جنود الكومندر العنيد.

يضم الموقع مجموعة متنوعة وغنية من التحديات الفردية والجماعية البرية والمائية الشيقة التي تتطلب الشجاعة والإقدام والمثابرة من قبل المهاجمين.

من جهته، يقوم فريق المدافعين بحماية الحصن من خلال وضع الحواجز والكمائن والعقبات لإعاقة المهاجمين من إتمام عملية الاقتحام بنجاح. وداخل الحصن يستقبل الإمبراطور ضيوفه من فنانين وممثلين وإعلاميين وشخصيات عامة مشهورة ليقدموا له النصائح والإرشادات والمعلومات عن كيفية حماية الحصن التاريخي.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج حظي بشهرة عالمية، وعرض بصيغ عدة حول العالم منها أستراليا، والبرازيل، والدانمارك، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيطاليا، وروسيا، وإسبانيا، وبريطانيا، وأمريكا وغيرها. وتحتضنه في العالم العربي المملكة العربية السعودية في إنتاج ضخم، وتم تصويره في العاصمة السعودية.

وسوف يُعرض برنامج “الحصن” على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلًا بتوقيت السعودية كما يُعرض على “MBC العراق”، كل جمعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلًا بتوقيت العراق.