الإنذار المبكر : أمطار مكة متواصلة حتى التاسعة مساء

الإنذار المبكر : أمطار مكة متواصلة حتى التاسعة مساء

2019/09/29
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، والجموم ، والعاصمة المقدسة ، والطائف، والعرضيات، وميسان، وبحره ، والكامل وخليص ، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .


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