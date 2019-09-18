الاتحاد الآسيوي يُرسل برقية تهنئة لـ عبدالعزيز الفيصل

المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تهنئة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، بمناسبة تزكية سموه رئيساً للاتحاد العربي ، مشيراً معاليه إلى أن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي تجسد ثقة الجمعية العمومية للاتحاد وتقديرها لمكانة سموه المتميزة على الساحة الرياضية العربية، معرباً عن تمنياته لسمو رئيس الاتحاد العربي ولمجلس الإدارة بالتوفيق والسداد لتحقيق أهداف الاتحاد العربي وتعزيز مسيرته نحو النمو والتطور في كافة المجالات.

وقدم سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، خالص الشكر والتقدير للشيخ سلمان بن إبراهيم على تهنئته ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين العربي والآسيوي لتطوير وتنمية رياضة كرة القدم في الوطن العربي.

وفاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية الاثنين الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر أن تزكية عبدالعزيز الفيصل كرئيس للاتحاد العربي جاءت من قبل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد والتي تم عقدها في مدينة جدة.