الاتحاد جاهز لمباراة #الهلال

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استعداداته لمباراة الهلال الآسيوية، بحضور رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي، ونائبه المشرف العام على الكرة، أحمد كعكي، والرئيس التنفيذي حمد الصنيع.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء الاثنين، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، وخصص المدير الفني التشيلي لويس سييرا المران للجوانب الفنية.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مناورة في نهاية التدريبات الجماعية، طبق اللاعبون من خلالها جملًا فنية متنوعة.

ويحل الاتحاد ضيفًا على الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.