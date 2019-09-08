#الاتحاد يؤكد هروب محترفه سيكو سانوجو

#الاتحاد يؤكد هروب محترفه سيكو سانوجو

2019/09/08
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي الاتحاد بيانًا أكد فيه هروب محترفه الإيفواري سيكو سانوجو ومغادرة المملكة بدون إذن من النادي وذلك بعد فسخ العقد من طرفه.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد بيانًا عبر تويتر قال فيه: نودّ أن نوضح للجماهير الاتحادية، الوفية وعموم المتابعين في الوسط الرياضي المستجدات التي طرأت اليوم على العلاقة بين الاتحاد والإيفواري سيكو سانوجو.

وأضاف البيان: تلقى النادي إشعارًا بفسخ العقد من طرف اللاعب وقام بمغادرة المملكة بتصرف فردي دون إذن من النادي، وعليه نوضح بأن النادي قام بتحويل ملف اللاعب إلى الإدارة القانونية.

قالت صحيفة nau.ch السويسرية في وقت سابق: إن سانوجو سيقوم بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب فسخ نادي الاتحاد لعقده من طرف واحد خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن إدارة نادي الاتحاد كانت قامت بتحويل اللاعب سيكو سانوجو إلى بند الاستثمار من أجل بيعه وتحقيق فائدة مالية منه خلال الفترة المقبلة.

وكان سيكو سانوجو انضم لصفوف نادي الاتحاد في يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف فريق يونج بويز السويسري.


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