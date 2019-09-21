الاتحاد يبحث عن فك عقدته أمام #الهلال بعد 1058 يومًا

المواطن - محمد سمعه

يستضيف نادي الاتحاد فريق الهلال، اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويبحث نادي الاتحاد عن فك العقدة أمام نادي الهلال في بطولة الدوري، حيث لم يتذوق الاتحاد طعم الانتصار على الهلال في الدوري في آخر ثماني مباريات.

ويذكر أن آخر فوز حققه نادي الاتحاد على الهلال في الدوري كان في 28 أكتوبر من عام 2016 أي بعد 1058 يومًا، حيث فاز الاتحاد في الرياض على الهلال بثنائية دون رد.

وستكون مباراة الاتحاد والهلال اليوم هي الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، حيث الخسارة أو التعادل قد تُهدد بإقالته ورحيله من منصب تدريب العميد.

وتُقام مباراة الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الاتحاد ودع بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الإقصاء من دور الثمانية على يد نادي الهلال بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويذكر أن الاتحاد خسر من نادي الهلال في لقائي الدوري بالموسم الماضي، حيث خسر في الرياض بثلاثية مقابل هدف وخسر في جدة بثنائية دون رد.