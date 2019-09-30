الاتحاد يتضرر مثل #النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض نادي الاتحاد لتعطل تقنية الـVAR خلال مباراة ضمك التي أُقيمت في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بفوز ضمك بثنائية مقابل هدف.

وقال الناقد الرياضي خالد الشعلان تعليقًا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد: ما قام به حكم مباراة ضمك والاتحاد في الفار إيهام بأن الشاشة كانت معطلة ولا تعمل.

أما الناقد الرياضي عايد الرشيدي فقال: ما فعله حكم مباراة ضمك والاتحاد كان تحايلًا لأن تقنية الفار لم تكن تعمل في اللقاء وهو ما تسبب في ضرر للاتحاد.

وعلّق الناقد الرياضي محمد الغامدي قائلًا: ما حدث للفار في مباراة الاتحاد وضمك، يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يُصدر بيانًا بشأنه.

وتعرض الاتحاد لموقف مُشابه واجهه نادي النصر بسبب تقنية الـVAR حيث كثيرًا ما اعترض سعود آل سويلم رئيس النصر السابق على أن تقنية الـVAR لا تعطي العالمي حقوقه في المباريات.

وسبق لصفوان السويكت رئيس النصر الحالي أن علّق على ظلم النصر بسبب تقنية الـVAR قائلًا: “أن تعمل تقنية الفار في مباريات الفرق الأخرى ويرجع لها الحكام، وتهمل في مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، فهذا يثير الشك”.

وقرر الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر عدم احتساب ركلة جزاء لنادي النصر ضد ضمك في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر سقط في منطقة جزاء نادي ضمك، حيث قرر الحكم ماثيو كونغر احتساب ركلة جزاء، ولكن الحكام المسؤولين عن تقنية الفيديو أبلغوه بسقوط حمدالله في مصيدة التسلل قبل السقوط في منطقة جزاء نادي ضمك.

على الفور قرر الحكم النيوزيلندي التراجع عن ضربة الجزاء وإعطاء المخالفة للاعبي ضمك.