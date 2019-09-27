الاتحاد يتقدم بالشوط الأول على الشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراته أمام الشباب بالتقدم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

وتُقام مباراة الشباب والاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وتُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد بمثابة طوق النجاة للمدرب التشيلي لويس سييرا، بعد تراجع نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة سواء المحلية أو القارية.

ويطمح سييرا في أن يظهر العميد بمستوى مميز ويحقق الفوز في مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقي الفريق لهزيمتين متتاليتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام ضمك والهلال.

وساهم في زيادة الغضب الجماهيري من سييرا، خروج العميد من دوري أبطال آسيا 2019 بعد الخسارة أمام الهلال، ما يزيد من أهمية مباراة الشباب ضد الاتحاد اليوم، حيث إن الفوز يمنحه مزيدًا من الهدوء والاستقرار، أما الهزيمة قد تؤدي إلى إقالته.