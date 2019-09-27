الاتحاد يستعيد عافيته بهزيمة الشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عافيته، بعد الفوز اليوم على الشباب بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول بتقدم نادي الاتحاد بهدف عبر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو في الدقيقة العشرين بعد تمريرة مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني استمر ضغط الاتحاد، من أجل إحراز الهدف الثاني حتى نجح البرازيلي رومارينيو في إضافة الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وبحث الشباب عن تقليص الفارق، حتى تمكن اللاعب عبدالله الحمدان من إحراز الهدف الأول لليث في الدقيقة الثمانين.

وارتفع رصيد الاتحاد بعد الفوز 6 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند ست نقاط في المركز التاسع.