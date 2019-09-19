الاتحاد يسعى لحل أزمة خيمينيز وديًا

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة مستحقات التشيلي لويس خيمينيز وديًا، بعد قرار رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لتوقيع مخالصة مالية مع لويس خيمينيز ومنحه رواتب ثلاثة الأشهر المقبلة، خوفًا من تصعيد الأمور وتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكان لويس خيمينيز صاحب الـ35 عامًا، قد أعرب عن شعوره بالإحباط من قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد برحيله فجأة، بعد الخسارة ضد الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتعاقد نادي الاتحاد مع لويس خيمينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالستينو التشيلي، قبل أن يفسخ التعاقد معه بعد مباراة الهلال الآسيوية.

وشارك لويس خيمينيز في 6 مباريات مع الاتحاد، منهم مواجهتين في منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد الرائد وضمك، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

ولعب لويس خيمينيز 4 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وسجل هدفًا ضد ذوب آهن الإيراني، وصنع آخر في لقاء الإياب، ولم يتمكن من التسجيل أو الصناعة في مباراتي الهلال.