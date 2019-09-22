الاتحاد يسير على خطى مانشستر يونايتد في البداية الخادعة

المواطن - محمد سمعه

يعيش عشاق ناديي الاتحاد ومانشستر يونايتد الإنجليزي لحظات صعبة خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب سوء أداء نتائج الفريقين في المباريات الأخيرة.

ويتشابه ناديا الاتحاد ومانشستر يونايتد في مبدأ “البداية الخادعة” حيث بدأ كل منهما الموسم بشكل قوي حيث فاز الاتحاد على الرائد في الجولة الأولى من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ولكن سرعان ما بدأت نتائج الفريقين في التراجع، حيث كانت البداية مع الاتحاد بالخروج الآسيوي على يد الهلال ثم التعرض لهزيمتين في الدوري حتى الآن على يد ناديي ضمك والهلال.

وأيضًا واجه نادي مانشستر يونايتد المصير ذاته حيث خسر مرتين في الدوري الإنجليزي من ناديي ويست هام يونايتد وكريستال بالاس.

يحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة، أما نادي مانشستر يونايتد فيحتل المركز السابع في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن اللاعب البرازيلي رومارينيو سجل هدف الاتحاد الوحيد في مباراة الهلال أمس في لقاء الجولة الرابعة ببطولة الدوري.