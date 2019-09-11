الاتحاد يسير على خُطى الأندية العالمية في تويتر

المواطن - مروة نبيل

في خطوة فريدة من نوعها بين الأندية العربية، قرر نادي الاتحاد إطلاق أكثر من حساب بلغات مختلفة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد يحيى البخش عبر حسابه على “تويتر”: “العميد أول نادٍ سعودي وعربي يملك حسابات بلغات العالم المتعددة، أسوة بالأندية العالمية”.

ويملك نادي الاتحاد حاليًا حسابين رسميين على “تويتر”، باللغتين العربية والإنجليزية، وأعلن يحيى البخش عن تدشين 3 حسابات قريبًا باللغات الفرنسية، الصينية والإسبانية.

وتقوم الأندية العالمية بتدشين حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة، لزيادة انتشارها عالميًا والوصول إلى أكبر عدد ممكن من متابعي النادي من مختلف الجنسيات.