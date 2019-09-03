الاتحاد يضم أخصائي تغذية للجهاز الطبي

المواطن - مروة نبيل

تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مع أخصائي التغذية إبراهيم حسن مختار، لينضم إلى الجهاز الطبي للإشراف على النظام الغذائي للاعبين.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إبراهيم مختار يُعد من الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال، ويحمل درجة البكالوريوس من جامعة ديكين في أستراليا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.