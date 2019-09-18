الاتحاد يلغي عقد خيمينيز

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، يوم الأربعاء، إلغاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التشيلي لويس خيمينيز.

وجاء قرار إدارة نادي الاتحاد بالاستغناء عن خيمينيز بعد ساعات قليلة من خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 3/1، وتوديع البطولة القارية.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع خيمينيز صاحب الـ35 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف بالستينو التشيلي، لتدعيم خط وسط الفريق هذا الموسم، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة ضد التعاون.