#الاتحاد يوقع عقد رعاية جديدًا غدًا
بحضور أنمار الحائلي

#الاتحاد يوقع عقد رعاية جديدًا غدًا

2019/09/10
الساعة 10:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، عر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقد رعاية جديد للفريق الأول لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء.

وأوضح أن مراسم توقيع عقد الرعاية الجديد، ستكون عند الساعة السابعة مساء في مقر نادي الاتحاد، بحضور رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي، والمسؤولين في الشركة الراعية.

وأضاف حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، أنه سيُعقد مؤتمر صحافي بعد مراسم توقيع عقد الرعاية الجديد للكشف عن تفاصيله.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة، وتأجلت مواجهته ضد التعاون؛ لمشاركته في البطولة العربية.


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