الاتحاد يُجهز لاعبيه بمناورة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، وسط متابعة من نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي.

وأجرى الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا مناورة كروية بين الفريق الأول لكرة القدم وفريق درجة الشباب، لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وحرص المدرب التشيلي سييرا خلال المناورة على تجربة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أجل الوقوف على جاهزيتهم قبل استئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك المدافع المغربي مروان دا كوستا في المناورة بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، علمًا بأنه خاض مباراة واحدة، وتأجلت مواجهته ضد التعاون لمشاركته في البطولة العربية.