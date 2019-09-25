الاتحاد يُحدد مصير سييرا

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، إلى انتقادات قوية خلال الفترة الأخيرة؛ وذلك بسبب خسارة الاتحاد من ناديي ضمك والهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا من دور الثمانية.

وقال الناقد الرياضي بندر الراشد تعليقًا على مصير سييرا مع الاتحاد: إدارة الاتحاد ستُقيل المدرب سييرا خلال الجولات القادمة، وهذا أمر منتهى منه.

وفي السياق ذاته، علّق الناقد الرياضي محمد البكيري قائلًا: سييرا اليوم ليس تحت ضغط والضغط الآن على إدارة الاتحاد، والمدرب الذي يُغير قناعته بعد تسع مباريات لا يتم الوثوق فيه.

أصبحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تُفكر بشكل جاد في التعاقد مع مدرب بديل للتشيلي خوسيه لويس سييرا لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بعد العثرات الأخيرة للعميد.

وقالت تقارير إخبارية: إن نادي الاتحاد يُفاضل بين مدربين وهما محمد أمين أو محمد العبدلي لخلافة سييرا الذي يقترب من الرحيل.

وأبدى التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ نادي الاتحاد، حزنه الشديد؛ وذلك بسبب انتقاد الجماهير الاتحادية له ومطالبتهم بإقالته، عقب الخسارة من الهلال السبت الماضي في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، أن الإقالة ستضر الفريق الأول لكرة القدم، وتابع قائلًا: “يجب أن نتعلم من السابق وإقالة المدرب ستجعل المنافسة تضيع منا.. الأمور تسير باستقرار وثقة”.

بندر الراشد :

ادارة الاتحاد ستقيل المدرب سييرا خلال الجولات القادمة وهذا أمر منتهي منه.#الديوانيه pic.twitter.com/vcyaTMzfMR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 24, 2019