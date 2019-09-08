الاتحاد يُسدد مستحقات صفقة دا كوستا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة من شراء عقد المدافع المغربي مروان دا كوستا من نادي إسطنبول باشك شهير التركي.

وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية الذي ينتهجه مجلس الإدارة لوضع المشجع الاتحادي في إطار كافة التفاصيل التي تتعلق بناديه.. نود إطلاعكم على ما يلي”.

وتابع: “تلقي النادي إشعارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بقفل ملف الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهر التركي ضد نادي الاتحاد، والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة للنادي من شراء عقد دا كوستا في موعدها مارس 2019 ويونيو 2019”.

وأضاف البيان: “تم تسوية ملف هذه لشكوى بعد أن بادر مجلس الإدارة فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي إلى دراستها قانونيًّا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبر مع النادي التركي”.

واختتم نادي الاتحاد بيانه بالتأكيد على تسديد كامل عقد انتقال مروان دا كوستا إلى النادي التركي، وإقفال ملف القضية؛ حرصًا على تجنيب العميد لأي تبعات قانونية.