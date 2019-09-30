الاتحاد يُعاني في أكتوبر

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي الاتحاد للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية عند مواجهة نادي التعاون غدًا في الجولة الثانية والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى نادي الاتحاد للتخلص من عقدة نتائجه السلبية في شهر أكتوبر، بالفوز على فريق التعاون غدًا.

يُذكر أن نادي الاتحاد خاض في شهر أكتوبر خلال آخر موسمين 6 مباريات، حيث تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر ثلاث مباريات.

وستنطلق مباراة الاتحاد والتعاون غدًا في تمام الساعة الـ20:10 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكان لاعبو نادي الاتحاد تعرضوا لكم هائل من الانتقادات، وذلك بعد توديع دوري أبطال آسيا ثم الخسارة من فريقي ضمك والهلال في بطولة دوري المحترفين.

وأعلن نادي الاتحاد عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي مروان دا كوستا، إلى خارج المملكة، من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات، وتلقي العلاج اللازم في موضع الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الجهاز الطبي قام بالتواصل ومع طبيب متخصص لعرض إصابة مروان دا كوستا، وتم تنسيق موعد الفحوصات الخارجية.