الاتحاد يُنهي استعداداته لمواجهة ضمك

المواطن - محمد سمعه

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد استعداداته؛ وذلك لمواجهة نادي ضمك غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لـ الاتحاد، على تطبيق بعض الجمل الفنية استعدادًا لمواجهة ضمك.

وسيغادر الفريق الاتحادي اليوم الخميس إلى مدينة أبها استعدادًا لخوض المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

وتعاقد نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أمس الأربعاء، مع شركة سي هب المتخصصة في الرؤية المتقدمة، وذلك بحضور محمد السعدي رئيس شركة سي هب وأحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد.

وأكد أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، أن طاقم الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد سيتزين بشعار شركة سي هب خلال الفترة المقبلة مع الاتجاه للتوقيع مع شركات سيتم الإعلان عنها لاحقًا لرعاية النادي.

وسبق لنادي الاتحاد أن وقع مع شركتي هنجرشتيشن ونون قبل عدة أشهر لرعاية القميص الاتحادي.

ولا تزال إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تبذل قصارى جهدها، وذلك من أجل تأمين موقفها، في حال تقدم اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو بشكوى ضد العميد بعد فسخ عقده.