الاتفاق يُخصص حافلات لدعم السعودية ضد اليمن

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن تسيير حافلات للجماهير من مقر النادي في مدينة الدمام إلى العاصمة البحرينية المنامة، لحضور مباراة السعودية ضد اليمن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية.

وأوضح نادي الاتفاق، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن التجمع سيكون في الثانية عصرًا أمام إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، والانطلاق سيكون في تمام الساعة الثالثة، وستكون العودة بعد مباراة السعودية ضد اليمن مباشرة.

وكان نادي القادسية والاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنا عن تسيير حافلات للعائلات والأفراد من الخبر والدمام لدعم السعودية ضد اليمن في انطلاقته نحو نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

السعودية ضد اليمن:

وتلعب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية ضد اليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

واستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمباراة السعودية ضد اليمن المرتقبة، بمواجهة مالي وديًّا قبل بضعة أيام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.