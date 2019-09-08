#الاتفاق يُمدد عقد محمد الحايطي
حتى منافسات عام 2024

#الاتفاق يُمدد عقد محمد الحايطي

2019/09/09
الساعة 12:02 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق، مساء يوم الأحد، عن تمديد عقد حارس مرمى محمد الحايطي للاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى محمد الحايطي أثناء توقيع العقد الجديد حتى عام 2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره الحزم، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط.


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