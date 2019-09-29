الانقسامات قد تحرم #النصر من لقبه المفضل

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بفترة صعبة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب النتائج غير الإيجابية التي حققها العالمي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إضافة إلى توديعه لدوري أبطال آسيا من دور الثمانية.

واستمرت عثرات نادي النصر بالتعادل الأخير مع النادي الأهلي أول أمس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وتحدث الناقد الرياضي تركي الغامدي عن الأسباب الرئيسية لتراجع النصر قائلًا: الانقسامات والمشاكل الداخلية في الأندية تُولد نتائج مخيبة في الموسم وهذا ما يحدث لنادي النصر.

يذكر أن كثرة التخبطات الإدارية بالإضافة إلى تسريب ما يحدث داخل النصر قد يحرم العالمي من فرصة الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ومر النصر بفترة من التخبط الإداري في الفترة الأخيرة خاصة بعد تصريحات العضو الذهبي سعد آل مغني وتغريدة فهد العجلان العضو الشرفي التي كشفت كيف تُدار الأمور داخل جدران أصفر العاصمة.

وطالب فهد العجلان، العضو الشرفي في نادي النصر، عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بـ النصر بتنفيذ وعده أو الاستقالة من منصبه.

وكتب فهد العجلان تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: “يا أبا سلمان الحلافي مثل ما سلمناك النادي أوفِ بوعدك الذي وعدته لي، أنا وفهد المشيقح وإلا قدّم استقالتك غدًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها”.

وكشف سعد آل مغني، عضو نادي النصر الذهبي، الكواليس التي حدثت في الفترة الأخيرة قبل إصدار بيان من نادي النصر برئاسة صفوان السويكت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتحدث سعد آل مغني لـ برنامج في المرمى قائلًا: تفاجأت من بيان إدارة النادي.. حاولت التواصل معهم دون جدوى، بداية المشكلة مع إدارة النادي عندما تطرقوا في الاجتماعات ضد سعود آل سويلم.

وأضاف آل مغني: عبدالرحمن الحلافي اتهم سعود آل سويلم باتهامات خطيرة أمام أعضاء الشرف وبعض الإعلاميين، تحدثت مع عبدالرحمن الحلافي بشكل شخصي ونصحته بعدم التعرض لسعود آل سويلم.. ومن هنا بدأ الخلاف مع الإدارة الحالية.

وتابع آل مغني: “قلت للحلافي سعود آل سويلم سلم النادي بوضع ممتاز ولاعبين مميزين وجهاز فني على مستوى عالٍ لا يحق لك التعرض له، وسلمت مجلس جمهور النصر 10 هدايا أجهزة آيفون من خلال اجتماعي مع الجمهور في مقر النادي وغادرت وفي اليوم التالي كلمني السويكت وقال أنا زعلان منك لأنك قدمت هدايا أكثر مني لأنه قدم ٣ أجهزة هواوي”.