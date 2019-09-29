البارشا يتألق وتير شتيجن يكتشف مهارة جديدة بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قدم الفريق الأول لكرة القدم بـ برشلونة أداءً أكثر من رائع في مباراة خيتافي ضد برشلونة التي أُقيمت بالأمس ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وسعى البارشا للفوز في مباراة خيتافي ضد برشلونة، من أجل البقاء في المربع الذهبي رفقة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والعمل على المنافسة على لقب الليجا.

بدأ الشوط الأول من مباراة خيتافي ضد برشلونة ببحث البارشا عن تسجيل الهدف الأول، حيث لم تأتِ الفرصة إلا بحلول الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول عندما سجل الأوروغوياني لويس سواريز هدف البارشا الأول في المباراة.

واكتشف الحارس الألماني المميز مارك تير شتيجن حارس البارشا مهارة جديدة في مباراة خيتافي ضد برشلونة، حيث قام بصناعة الهدف الأول للاعب لويس سواريز بطريقة جميلة لتُصبح أول تمريرة مباشرة من حارس برشلونة لتصنع هدفًا في مباراة للبارشا في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة خيتافي ضد برشلونة، نجح اللاعب جونيور فيريو في إضافة الهدف الثاني لنادي برشلونة عند حلول الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز في مباراة خيتافي ضد برشلونة 13 نقطة، حيث يتواجد البارشا حاليًا في المركز الرابع خلف أندية ريال مدريد وغرناطة وأتلتيكو مدريد.

وبعد نهاية مباراة خيتافي ضد برشلونة، سيواجه نادي برشلونة فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل مباراة خيتافي ضد برشلونة، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس الماضي تغريم برشلونة 300 يورو؛ بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض إدارة البارشا مع الفرنسي أنطوان جريزمان قبل المدة القانونية.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الاتحاد الإسباني وقع غرامة قدرها 300 يورو فقط على برشلونة قبل إقامة مباراة خيتافي ضد برشلونة، ورفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب “كامب نو”.