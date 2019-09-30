البايرن يكشف موقفه من التعاقد مع ساني
خلال فترة الانتقالات الشتوية

البايرن يكشف موقفه من التعاقد مع ساني

2019/09/30
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، عن موقفه من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليروي ساني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان البايرن يسعى لضم النجم الألماني ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتراجع النادي عن ضمه، قبل أن تخرج أنباء عن إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وعن مدى إمكانية العودة للتفاوض مع ساني مجددًا، قال رومينيجه خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “لكي أكون صادقًا، لست مهتمًا على الإطلاق به”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أنا لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى، ومرتبطين بعقود، وهذا ليس مسموحًا وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسألتزم بذلك دائمًا”.

ومن المتوقع أن يعود ليروي ساني من الإصابة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، ما يفتح الباب أمام بايرن ميونيخ للعودة من جديد من أجل الحصول على توقيعه.


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